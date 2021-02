Formazioni ufficiali Juventus Inter, Coppa Italia: il big match del ritorno delle semifinali sarà decisivo per ottenere il pass della finale

Formazioni ufficiali Juventus Inter, Coppa Italia: I bianconeri questa sera saranno davanti ad un’ennesima prova del nove, il ritorno della semifinale contro l’Inter più agguerrito che mai, l’ex Antonio Conte questa sera farà di tutto per mettere i bastoni fra le ruote dell’ingranaggio -oramai vincente – di Andrea Pirlo. Proprio per questo motivo, il maestro e i ragazzi questa sera faranno di tutto per ottenere il pass che li automatizzerà finalista della Coppa Italia. Un appuntamento imprescindibile che dovrà avere un esito positivo così da dare ancora più fiducia all’ambiente.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, la rivelazione di De Paul

Formazioni ufficiali Juventus Inter, Coppa Italia: le scelte di Pirlo

Bianconeri pronti a replicare come in Supercoppa. La Coppa Italia è un obiettivo stagionale, importante quasi come lo scudetto, stasera si proverà l’impresa per ottenere il pass definitivo per essere i primi finalisti della Coppa Italia 2020/2021. Ecco, quindi, gli undici che prenderanno parte al match di questa sera, appuntamento previsto alle 20.45: