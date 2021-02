Juventus Inter, Agnelli si scaglia contro Conte | Il presidente è una furia

By

Al termine del match dello Stadium, Andrea Agnelli, scendendo le scale dell’Allianz, si è rivolto stizzito ad un membro della panchina nerazzurra. Tutti gli indizi portano ad Antonio Conte

Agnelli Juventus Inter/ Al fischio finale di Juventus Inter, Andrea Agnelli ha festeggiato la sudata qualificazione dei bianconeri, che accedono per l’ennesima volta alla finale di Coppa Italia. Un traguardo importante per Cristiano Ronaldo e compagni, che danno continuità alla vittoria in Supercoppa contro il Napoli di un mese fa. Ma ciò che ha destato scalpore sono stati gli attimi immediatamente successivi alla fine della gara tra i nerazzurri e i bianconeri.

Il presidente Andrea Agnelli, infatti, visibilmente infastidito, dopo essersi alzato ed essere sceso per le scale dell’Allianz, ha apostrofato un membro della panchina nerazzurra. Molti indizi farebbero pensare che il destinatario dell’espressione di Agnelli fosse Antonio Conte: tuttavia il labiale non è stato ancora catturato con sufficiente chiarezza dalle immagini di Raisport. Fatto sta che anche questo desterà sicuramente scalpore, suscitando polemiche a non finire.