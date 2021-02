Juventus Inter, i tifosi bianconeri caricano la squadra | Il video dell’arrivo del pullman

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Juventus Inter, e tifosi della Vecchia Signori hanno aspettato il pullman della squadra per incitare i calciatori

Juventus Inter Arrivo squadra/ Juve Inter non è mai una partita come le altre, a maggior ragione se ci si gioca l’accesso alla finale di coppa Italia. I bianconeri, forti dell’1-2 di San Siro, partono con i favori del pronostico: ma la compagine nerazzurra ha dimostrato di poter mettere in grande difficoltà la Vecchia Signora. Ecco perché un centinaio di supporters della Juve si è radunata fuori dai cancelli dello Stadium, per aspettare l’ingresso del pullman che trasportava Cristiano Ronaldo e compagni.