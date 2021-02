Calciomercato Juventus, si chiude per l’erede di Ronaldo: arriva gratis

Un post condiviso da Balogun (@folarinbalogun67)

Balogun sarebbe già un grande colpo in prospettiva per la Juventus, che ieri sera ha conquistato la finale di Coppa Italia grazie a una superba prova della coppia centrale di difesa e, ovviamente, del grande attacco che nonostante nessun gol all’attivo è stato pericoloso in diverse azioni, Cristiano Ronaldo in primis. Positiva pure la prestazione dello stesso CR7 appunto, che è andato più volte vicino al gol con tiri molto pericolosi. CR7 è tornato ad altissimi livelli ma non infinito, proprio per questo Balogun potrebbe diventare il suo erede designato, promessa del calcio anglo-statunitense che l’Arsenal rischia di perdere a costo zero a vantaggio della società presieduta da Agnelli.

LEGGI ANCHE>>Juventus Inter, il presunto”sfottò” dei social bianconeri: a chi è indirizzato?