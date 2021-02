Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione, al suo posto potrebbe giungere Depay a parametro zero

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala potrebbe lasciare Torino a fine stagione e al su posto, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare Memphis Depay a parametro zero. Una suggestione che sembra, sempre di più, concreta. La Joya infatti potrebbe tornare nuovamente di moda in Spagna, in specie al Real Madrid. Visto che il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2022 e il continuo tentennamento fra le due parti, il nome di Dybala rimane al centro delle voci di calciomercato che lo danno possibile partente nella prossima sessione estiva al fronte di un’offerta pari a 55-60 milioni di euro o anche qualcosa di più accessibile.

Calciomercato Juventus, via Dybala: il sostituto arriva gratis

Ma le proposte di Dybala non si limiterebbero solo alla Spagna, ci sarebbe un forte interesse anche in Inghilterra in Premier League, dove il classe ’93 vanta ancora diversi estimatori. Ma qualora, appunto, le voci mercato su Dybala si dovessero concretizzare i bianconeri avrebbero già l’eventuale sostituto: trattasi di Memphis Depay del Lione.