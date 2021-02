Juventus, sul noto portale Charge.org, dopo gli spiacevoli episodi di ieri, è stata aperta una petizione per rimuovere la stella di Conte

Juventus, ieri sera la situazione è degenerata. Il rapporto già logoro fra Agnelli e Conte è scaturito in presunti virgolettati a distanza, con tanto di dito medio indirizzato alla panchina bianconera dell’ex allenatore e capitano della Juventus Antonio Conte. Momenti di tensione che non sembrano aver lasciato indifferenti i tanti tifosi che proprio stamane hanno aperto una petizione sul famoso portale ‘Charge.org’ per far rimuovere la stella dell’ex capitano dall’Allianz Stadium. Molte adesioni che sembrano aver incrinato del tutto il rapporto fra Conte e i suoi ex tifosi, che giusto qualche anno fa intonavano il coro “Antonio Conte il nostro capitano”.

LEGGI ANCHE>>>Juventus Inter, il presunto”sfottò” dei social bianconeri: a chi è indirizzato?

Juventus, c’è la petizione contro Antonio Conte: tifosi infuriati

Ieri sera l’Inter di Antonio Conte è uscita dalla Coppa Italia facendosi battere dai bianconeri, nonostante il pareggio del ritorno proprio in casa bianconera. Ora l’Inter è nuovamente fuori da una competizione e in questo stagione non gli resta che vincere lo scudetto per non sentire il peso delle aspettative, visto che Conte è stato scelto dall’Inter proprio questo motivo: vincere. Ma ciononostante, il suo passato alla Juventus e la sua juventinità da capitano e ex condottiero che ha riportato i bianconeri alla vittoria dello scudetto dopo il periodo nero di calciopoli, sembrano essersi interrotti, o meglio, per i tifosi. Infatti già il fatto di essere passato all’Inter (acerrima rivale sportiva della Juventus) non è andato giù ai tifosi, ma dopo il gesto di ieri sera, con tanto di dito medio alla dirigenza, sembra essersi, definitivamente, chiuso un rapporto tanto che stamane la petizione creata dai tifosi aveva una richiesta esplicita: “far togliere la stella di Conte dallo Stadium”.