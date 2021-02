Calciomercato Juventus, la difesa delle “D”: firma il rinnovo

Paratici sta per completare un altro importante rinnovo di contratto. Stavolta per un giovane difensore centrale che ha già esordito in campionato e Coppa Italia: Dragusin.

Le qualità di questo giovane calciatore romeno non sono passate affatto inosservate. Ha giocato con personalità quando Andrea Pirlo lo ha chiamato in causa. Campionato o Coppa Italia che fosse. Tanto che il Lipsia aveva messo gli occhi su di lui, ma non c’è stato niente da fare. Il club tedesco, da sempre attento ai giovani in rampa di lancio, voleva offrirgli una chance. Tuttavia la Juventus con lui è stato chiaro: rinnoveremo. Non aveva infatti alcuna intenzione di cedere il suo gioiello o, peggio, lasciarlo partire gratis. Classe 2002, ha ancora ampi margini di crescita e i bianconeri vogliono tenerselo stretto. Di chi parliamo? Di Dragusin naturalmente.

Dragusin firma il rinnovo