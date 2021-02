Juventus, contro il Napoli vuole esserci a tutti i costi

La Juventus è tornata oggi ad allenarsi in vista della prossima partita di serie A, la delicata sfida contro il Napoli di Rino Gattuso.

Partenopei “feriti” dopo l’eliminazione in Coppa Italia e in generale dopo le ultime prove decisamente poco brillanti. Anche se il Napoli avrà tanti assenti la Juventus non dovrà commettere l’errore di sottovalutarlo. Anche perché pure in casa bianconera le problematiche relative ai calciatori acciaccati non mancano di certo. La speranza di Pirlo è quella di riuscire a recuperare più elementi possibili, senza però correre rischi visti i tanti impegni ravvicinati del periodo.



