Juventus, petizione anti Conte: raccolte 20 mila firme per togliergli la stella

Continua la petizione su Charge.org promossa dai tifosi bianconeri che chiedono a gran voce la revoca della stella dedicata a Conte

Juventus Conte Stella/ In queste ore continua a tenere banco il caso mediatico sollevato dal comportamento non proprio irreprensibile assunto da Conte e da Agnelli in occasione del match di Coppa Italia tra Juventus ed Inter di martedì scorso. Ripercorriamo brevemente quanto successo. L’ex tecnico bianconero, incamminandosi verso gli spogliatoi, ha rivolto un eloquente dito medio, indirizzandolo molto presumibilmente ad alcuni membri della panchina bianconera. Agnelli, visibilmente stizzito per alcune reazioni furiose di Conte ( assolutamente incomprensibile la sua furia per un fallo inesistente su Lautaro Martinez) dopo il fischio finale dell’arbitro si è scagliato ( verbalmente) contro il tecnico scendendo per le scale dello Stadium.

Le proteste di Conte non sono di certo piaciute alla torcida bianconera: sono tanti i tifosi di fede juventina che sul web sono insorti contro il loro ex allenatore. Addirittura è stata “riesumata” una vecchia petizione con la quale si chiede al presidente Agnelli di togliere la stella dedicata a quello che è stato comunque uno dei più grandi capitani della Juventus: secondo quanto riferito da tuttojuve.com, sono ben 20 mila le firme ottenute per cercare di far avallare la proposta.