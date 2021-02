Calciomercato, il Milan piomba su Belotti e beffa l’Inter: blitz da 50 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni, Andrea Belotti sarebbe finito nel mirino del Milan: i rossoneri sfidano l’Inter. Servono 50 milioni di euro per l’attaccante

Calciomercato Torino Milan Belotti/ Sebbene la sessione invernale si sia chiusa da poco più di due settimane, sono molte le indiscrezioni che continuano a trapelare. A monopolizzare l’attenzione mediatica in questo periodo è soprattutto la situazione contrattuale relativa ad Andrea Belotti, il cui contratto con il Torino, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato. Il Gallo vuole aspettare la fine di questa stagione e valutare il da farsi: molto dipenderà anche dall’esito di un campionato che vede i granata invischiati nella lotta per non retrocedere.

Ecco perché, secondo quanto riportato da Milan Live, il Gallo sarebbe finito nel mirino del Milan: i rossoneri sono da un paio d’anni interessati al calciatore granata e in virtù dei buoni rapporti con il patron Cairo, sperano di riuscire a chiudere l’operazione intorno ai 50 milioni di euro. Più defilata è l‘Inter, alle prese con le note vicissitudini societarie, che tornerebbe in corsa soltanto se riuscisse a cedere Lautaro Martinez, che piace molto in Spagna. Si era parlato anche della possibilità di un trasferimento di Belotti alla Juve: ipotesi che sembra alquanto utopistica, a meno di clamorosi colpi di scena. La pista più calda per Belotti è dunque il Milan: in primavera molto presumibilmente ne sapremo qualcosa in più.