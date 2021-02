Juventus, niente da fare: contro il Porto non ci sarà

La Juventus si appresta a vivere una fase cruciale della sua stagione. Mercoledì sera giocherà infatti in Champions contro il Porto.

Una partita europea che arriva dopo il ko di Napoli che ha rallentato la rincorsa di Ronaldo e compagni verso la prima posizione in classifica e che si spera non abbia minato l’autostima di un gruppo che finora in questo 2021 si è tolto grandi soddisfazioni. Adesso Pirlo deve pensare alla sfida con i portoghesi con la speranza di riuscire a recuperare almeno qualche acciaccato per avere più possibilità di scelte legate alla formazione da mandare in campo.

