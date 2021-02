Juventus, mercoledì c’è il Porto: Pirlo deve cambiare

La Juventus non ha tempo per guardare indietro perché all’orizzonte c’è già il match di Champions League contro il Porto.

Mercoledì sera i tifosi bianconeri si aspettano una squadra decisamente diversa da quella vista al San Paolo-Maradona. E’ vero che Meret ha confezionato un paio di parate super per il Napoli, consentendo ai partenopei di portare a casa la vittoria. Ma è altrettanto vero che da Ronaldo e compagni ci si aspettava qualcosa in più. Ora la rincorsa allo scudetto diventa più complicata, ma non bisognerà arrendersi.

