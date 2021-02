Calciomercato Juventus, per Alaba la concorrenza non manca: il Real Madrid al momento sembra in pole, anche se la trattativa vive una fase di stallo

Calciomercato Juventus Alaba Real Madrid/ Da tempo si vocifera di un interesse ( reale o presunto che sia) della Juventus per David Alaba. Indiscrezioni alimentate da alcune notizie provenienti dalla Germania, secondo le quali il calciatore austriaco non ha nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco in scadenza quest’estate: le richieste del terzino sarebbero state giudicate folli dai vertici dirigenziali bavaresi. Alaba avrebbe chiesto qualcosa come un quadriennale a circa 13 milioni di euro a stagione, e a queste cifre Rummenigge non è disposto a sedersi al tavolo delle negoziazioni.

Come riferito dall’emittente spagnola El Cuarto, il Real Madrid al momento sarebbe in vantaggio nella corsa al calciatore: i Blancos sarebbero disposti ad accontentare almeno in parte le richieste di Alaba, arrivando ad offrirgli un massimo di 9-10 milioni di euro annui. La fumata bianca, come prevedibile, non c’è ancora: le parti molto probabilmente si riaggiorneranno la prossima settimana per cercare di pervenire alla fatidica fumata bianca, anche se persiste ancora una netta discrepanza tra domanda ed offerta.