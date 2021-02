Juventus, Morata che ti succede? Le statistiche non sorridono più

Alvaro insieme a Cristiano è l’unico calciatore bianconero ad aver siglato reti nel campionato alla Champions, dalla Coppa Italia fino alla finale di Supercoppa. Peccato, però, che Morata non segni in serie A dal 19 dicembre, dal 4-0 rifilato dalla Juventus in casa del Parma. Quasi due mesi di digiuno e un po’ troppo tempo, quasi un’eternità per un numero nove: un calo fisiologico è anche normale, tanto più che il bomber spagnolo all’inizio dell’anno ha dovuto fare i conti con il risentimento muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a fermarsi per due match e a riprendere, poi, con estrema cautela. Così come è normale anche che il centroavanti bianconero sia finito qualche volta in panchina o non sia partito da titolare. A volte infatti abbiamo visto un turnover per lo spagnolo, alternandosi con Dejan Kulusevski, che gli ha permesso di rifiatare visto il tour de force al quale è stata sottoposta la Juventus.

Ma l’ex Atletico Madrid preoccupano un po’ Pirlo per il proseguo della stagione, è normale pensare che il giocatore si riprenderà presto e tornerà al gol: nell’inizio stagione ha dimostrato grandissime potenziale, ma è anche vero che se questo periodo dovesse continuare sarebbe un problema dati i tanti impegni previsti da qua alla fine della stagione per la Juventus. L’augurio di tutti i tifosi è che Alvaro ritorni allo splendido stato di forma iniziale e ritrovi reti importanti anche in campionato.