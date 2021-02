Napoli Juventus, Paratici e Nedved pizzicati a protestare durante la sfida di campionato. Rischio squalifica?

Napoli Juventus, Paratici e Nedved pizzicati a protestare durante la sfida di campionato persa dai bianconeri allo stadio Diego Armando Maradona. Il match tra Napoli e Juventus è sempre denso di aspettative, tensioni e polemiche. La squadra di Gattuso ha ottenuto una vittoria fondamentale soprattutto per il morale della sua squadra in un momento complicatissimo, dove l’allenatore era a rischio esonero. Ma dall’altra parte per i bianconeri è stata una mazzata tremenda in ottica scudetto, con l’Inter -in questo momento- a più 8 anche seppur con una partita in più.

Napoli Juventus, pizzicati a protestare: cosa rischiano?

Una sfida che però non si è limitata solo al campo, molte polemiche sono avvenute anche dagli spalti. Come viene riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, un filmato avrebbe immortalato Paratici e Nedved protestare. Il filmato in questione potrebbe anche portare la Procura Federale ad aprire una nuova indagine. Per fare questo, però, va prima accertata la veridicità del video, che siano effettivamente Paratici e Nedved che sia stato girato in Napoli-Juventus. Questo perché non si tratta di immagini girate dai circuiti ufficiali, ma amatoriali probabilmente ad opera di addetti ai lavori dello stadio Diego Armando Maradona.