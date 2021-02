Juventus, arrestato per droga l’ex calciatore Luigi Sartor

Juventus, arrestato l’ex giocatore bianconero, di Parma, Inter e Roma. Stiamo parlando di Luigi Sartor che ora è ai domiciliari.

L’ex Juventus, Parma, Roma e Inter, Luigi Sartor è finito nei guai con la legge. L’ex calciatore, che ha indossato diverse maglie, come ricordato poc’azni, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Sartor è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza di Parma mentre insieme a un altro complice stava curando una serra con ben 106 piantine di marijuana in un casa abbandonato di Lesignano Palmia, una piccola frazione della nei pressi di Parma. Attività illegale che si svolgeva all’interno di quel casolare all’apparenza completamente disabitato da -ormai- diverso tempo. L’ultimo indizio gli agenti lo avevano avuto una decina di giorni fa simulando un controllo stradale di routine.

l’ex difensore della Juventus, Parma, Inter e Roma attualmente si trova agli arresti domiciliari. Dopo il mondo del calcio l’ex giocatore ha aperto un bar di propria gestione proprio a Parma, nel mondo del pallone fu squalificato nel 2012 per cinque anni nell’ambito dell’inchiesta calcioscommesse di allora, e poi nel giugno 2015 per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, dove era stato condannato a 9 mesi di reclusione con pena sospesa più pagamento dei danni e delle spese legali, mentre era stato assolto dall’accusa di stalking. Ora l’ex giocatore si è però nuovamente messo nei guai, attualmente à agli arresti domiciliari per possesso di sostanze stupefacenti. Sartor giocò alla Juventus nella stagione 1992-1993 per poi proseguire la sua permanenza nel campionato italiano cambiando diverse squadre chiudendo poi la carriera alla Ternana nel 2009.