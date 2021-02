Juventus, altra tegola per Pirlo: non sarà convocato

La Juventus ormai è pronta per la partenza verso Oporto, dove domani sera affronterà il Porto negli ottavi di Champions League.

Inutile sottolineare l’importanza di questa partita, primo round di un duello che dovrà dirci quale squadra sarà ammessa ai quarti di finale. In questa trasferta la Juventus dovrà cercare di porre le basi per la qualificazione, anche se non è proprio un momento favorevole per i bianconeri. Ci sono tanti giocatori infortunati o non al meglio, e l’elenco purtroppo si è allungato nella giornata odierna.

