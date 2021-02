Porto Juventus, Conceicao ha parlato nella conferenza stampa pre Champions League, mandando un chiaro messaggio ai bianconeri

Porto Juventus, domani ci sarà la grande sfida di Champions League: l’andata degli ottavi di finale vedrà impegnata la compagine bianconera contro il Porto allenato da Conceicao nello stadio di casa. Una sfida molto importante contro un’avversaria tutt’altro da sottovalutare. Proprio a tal proposito il mister del Porto ha mandato un chiaro messaggio alla Juventus facendo presente, nella conferenza stampa pre match, come lui e i suoi ragazzi punteranno esplicitamente a vincere il match. Ecco cosa ha detto il tecnico in questione:

Porto Juventus, le parole di Conceicao sulla partita di Champions League

Il tecnico della formazione lusitana ha parlato alla vigilia della gara contro la Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, il ritorno sarà poi a Torino all’Allianz Stadium. Ecco quello che ha detto alla vigilia del match. Per molti, parte sfavorito sulla carta, ma il Porto di Sergio Conceicao vuole stupire tutti ed eliminare la Juventus per provare ad essere la mina vagante della Champions League 2020/2021, come successe all’Ajax qualche stagione fa. Primo round degli ottavi a Oporto, nello stadio della città e il ritorno a marzo all’Allianz Stadium.