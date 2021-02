Porto-Juventus: i convocati bianconeri, Pirlo li porta in gruppo

La Juventus è ormai pronta al prossimo appuntamento, che domani sera la vedrà in campo contro il Porto in Champions League.

Ottavi di finale del torneo più prestigioso d’Europa e ostacolo assolutamente da non sottovalutare. Anche perché la Juventus arriva a questa partita dopo il ko di Napoli che ha un po’ minato l’autostima di un gruppo che non sembrava conoscere ostacoli. Adesso bisogna ripartire con nuovo slancio anche se i problemi di formazione non mancano a Pirlo, alle prese con tanti acciaccati e infortunati.

LEGGI ANCHE –>Thiago Silva alla Juventus, in Spagna ne sono sicuri

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sarà lui la prossima punta: ecco i segnali

Juventus, tra i convocati pure Bonucci e Dybala: ma non giocheranno

Nell’elenco diramato dalla Juventus per questo incontro ci sono anche Bonucci e Dybala. Ma Pirlo in conferenza stampa ha spiegato che i due elementi viaggeranno insieme alla squadra per fare gruppo, pur non avendo la possibilità di scendere in campo. Non ci sono invece Cuadrado e Arthur. Inserito tra i convocati anche il giovane Fagioli. Per quanto riguarda la formazione, ballottaggio in difesa tra Chiellini e Demiral come partner di De Ligt, con l’esperto centrale che pare essere favorito.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala