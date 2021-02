Porto-Juventus, Pirlo annuncia: “Non è pronto per giocare”

Fondamentale partita all’orizzonte per la Juventus, che domani sera negli ottavi di Champions League troverà il temibile Porto.

Una squadra da prendere con le pinze quella portoghese, dal dna europeo, capace di mettere in difficoltà formazioni ben più quotate. Questo Andrea Pirlo lo sa molto bene: “Loro sono una squadra compatta, molto brava a difendere e stringersi con due linee da quattro. Servirà pazienza nel non forzare le giocate e non concedere ripartenze. In campionato giocano un calcio offensivo, in Europa sono più attenti alla fase difensiva“. Queste le parole nella conferenza stampa della vigilia da parte del tecnico bianconero. Che sa bene anche come “la Champions è una competizione particolare, diversa dal campionato. Qui ci sono tante squadre che lottano per vincere, tutti vogliono farlo, e dipende molto dal momento in cui ti trovi e affronti le squadre. È importante essere pronti mentalmente per queste partite” ha detto l’allenatore.

