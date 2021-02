Rabiot parte, la Juventus finanzia così un colpo che sposta gli equilibri

Rabiot lascerà la juventus a fine stagione e il ds Paratici sta cercando di strappare alla Roma uno dei suoi calciatori migliori.

Il ds Paratici è però alla ricerca di rinforzi sul mercato, in grado di alzare la qualità del centrocampo. La Vecchia Signora, impresa non facile, è alla ricerca di un centrocampista in grado di cambiare gli equilibri e spostarli nuovamente dalla parte di Vinovo. Pirlo è stato chiaro nella sua richiesta, al punto che gli ha fatto un paio di nomi. E uno dei calciatori che si sta esprimendo meglio questa stagione è Jordan Veretout.

Veretout al posto di Rabiot?

Il portale calciomercatoweb.it ha fatto il punto della situazione spiegando come stanno evolvendo le cose. Nella lista dei maggiori indiziati per la partenza c’è Adrien Rabiot, altro francese, arrivato però dal Paris Saint-Germain a parametro zero. La sua avventura alla Juve non è stata esaltante fino a questo momento e l’eventuale vendita potrebbe dare ai bianconeri la possibilità di effettuare una grande plusvalenza. Infatti, Paratici si priverebbe dell’ex PSG per non meno di 30 milioni di euro. Veretout costa 40, ma la differenza sarebbe facilmente colmabile.