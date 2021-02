Porto Juventus Diretta Live: seguiremo le azioni salienti dalla partita di Oporto, valevole per l’andata degli ottavi di Champions League

Porto Juventus Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo la splendida vittoria in Supercoppa con la conquista del primo titolo stagionale e il pass per la finale di Coppa Italia contro l’inter, Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di proseguire con questo andazzo positivo e di fare lo stesso in Champions League, provando l’impresa di vincere già nell’andata degli ottavi di finale contro il Porto. Stasera gli undici bianconeri che scenderanno in campo saranno motivati più che mai e vogliosi di ripetersi ancora, cercando la vittoria anche in uno stadio difficile come quello del Porto di Conceicao. I bianconeri sono dentro un tour de force che da qui fino alla fine del mese vedrà impegni decisivi per la stagione, sbagliare adesso è impossibile e quindi massima concentrazione, soprattutto dopo la brutta sconfitta subita in campionato nella trasferta di Napoli. Questa sera una vittoria potrebbe già rivelarsi cruciale e garantirebbe un ritorno più tranquillo al ritorno (a marzo) all’Allianz Stadium.

Porto Juventus Diretta Live, seguite con noi il match di Champions

Come dicevamo poc’anzi, Un match da non sbagliare. Il Porto di Conceicao farà di tutto per mettere i bastoni nelle ruote degli ingranaggi di Pirlo, già nella conferenza stampa pre partita il mister ha ribadito quanto sia necessario vincere questa sera, dunque, se ne vedranno delle belle, in un campo decisamente difficile come quello del Porto. Non sarà semplice ma Pirlo ha tutte le carte in regola per fare bene e ritornare a rispondere affermativo anche in Champions League, in ricordo dell’ultima sfida dei giorni vinta con un’ampia somma di reti contro il Barcellona.