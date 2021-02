Porto-Juventus, possibile mossa a sorpresa di Pirlo

La Juventus si appresta a scendere in campo questa sera alle ore 21 per il suo ottavo di finale di Champions League.

Il suo avversario è una squadra che non andrà assolutamente sottovalutata come il Porto di Sergio Conceicao, formazione molto tattica che concede poco e avrà dalla sua parte il vantaggio del fattore campo in questo primo round. E’ vero che non ci sono spettatori sugli spalti, ma è altrettanto vero che quella di Oporto non sarà affatto una trasferta semplice per Ronaldo e compagni. Pirlo in questi giorni ha provato a recuperare delle pedine per questa sfida. Ha recuperato Ramsey, ma dovrà fare a meno sia di Bonucci che di Dybala. Dunque alternative limitate in attacco, dove però a quanto pare il tecnico potrebbe fare una scelta a sorpresa.

