Calciomercato, l’ex Juventus Allegri è il favorito per diventare il nuovo allenatore del Barcellona, decisivo il flop in Champions

Calciomercato, Massimiliano Allegri è il favorito per diventare il nuovo allenatore del Barcellona. Scossone improvviso dopo il flop in Champions League. La dirigenza blaugrana vuole rifondare la squadra e avrebbe già scelto il prossimo allenatore per la propria squadra, trattasi dell’ex Juventus Massimiliano Allegri che in bianconero ha vinto praticamente tutto raggiungendo due finali di Champions. Una rivoluzione anche ideologica, spesso il Barcellona abituato all’emulo del tiki-taka ha deciso di cambiare decisamente rotta andando a sondare un allenatore con uno stile tattico differente. Che sia la mossa vincente?

Calciomercato, cambio in panchina: ritorno dell’ex Juventus

Già alla fine della sua avventura sulla panchina della Juventus, Max aveva chiesto alla dirigenza la rifondazione della squadra, cessioni illustri con altrettante illustri acquisti. Alla fine fu un nulla di fatto e le parti decisero di separarsi puntando su allenatori decisamente diversi. Ora la rifondazione c’è stata ma anche in panchina, la Juventus ha scelto Pirlo, ex giocatore che Allegri ha allenato sia al Milan che alla Juventus con cui raggiunse la finale di Champions League contro il Barcellona. Ora destini separati che vedranno Allegri pronto ad una nuova avventura europea, il Barcellona. Decisivo è stato il tonfo di Koeman in Champions League dopo la devastante sconfitta contro il Psg che ha già compromesso del tutto il possibile passaggio del turno, salvo clamorose remuntande.