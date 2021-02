Dybala e la Juventus: svolta per il rinnovo, calciomercato | Le ultimissime

Secondo quanto rivelato da il bianconero.com, oltre al posto da titolare, la Joya dovrebbe trovare anche il rinnovo del contratto in questa seconda parte di stagione

Calciomercato Juventus Dybala/ Il suo recupero sarà fondamentale per la squadra allenata da Andrea Pirlo: Paulo Dybala sembra aver smaltito quasi definitivamente i postumi dell’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo ai box per più di un mese e mezzo ed è pronto a dare il suo contributo alla causa bianconera, che ha assoluto bisogno delle giocate della Joya, vero e proprio uomo scudetto un anno fa. Il ritorno del numero 10 servirà a far rifiatare gli interpreti di un reparto che nelle ultime apparizioni stagionali è apparso piuttosto spuntando, denotando un ritardi di condizione atletica piuttosto preoccupante a questo punto della stagione.

Dybala giocherà non soltanto per la Juve, ma in senso più egoistico, anche per se stesso. Già, perché il tanto agognato rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 non è ancora arrivato, anche se nelle ultime settimane sembrerebbero essere stati fatti passi in avanti in tal senso, con il calciatore disposto ad abbassare le iniziali richieste di 15 milioni di euro a stagione. In questo senso, la fine della disputa con Triulzi potrebbe rappresentare un’occasione fondamentale per la Juve per cercare di intavolare l’accordo: a riportarlo è il bianconero.com