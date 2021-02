Juventus, il punto sull’infermeria: molti titolari e giocatori importanti sono ancora infortunati, situazione che preoccupa il mister:

Juventus, il punto sugli infortunati: situazione che preoccupa il mister bianconero soprattutto in questo momento così cruciale per la stagione. Tanti, troppi giocatori della Vecchia Signora sono ancora indisponibili. Fra i tanti assenti: Bonucci, Cuadrado, Arthur e Dybala si aggiunge anche Chiellini che ieri sera ha lasciato il campo proprio per un problema muscolare. Morata non è nemmeno al top, così come De Ligt che sembrava vistosamente zoppicante negli ultimi minuti della partita con il Porto, anche se Pirlo nel post gara ha parlato di crampi.

Juventus, il punto sugli infortunati: situazione che preoccupa Pirlo

Importante più che mai, in questo momento, è recuperare Cuadrado. L’esterno di difesa è oggi più che mai indispensabile per questa Juventus, non è nemmeno esagerato paragonare la sua importanza a quella di Cristiano Ronaldo. Abbiamo visto come ieri sera l’assenza del colombiano si sia fatta sentire. Abile sia in difesa ma soprattutto in attacco, per creare fluidità sulla fascia e garantire cross importanti in area, Cuadrado sta diventando il vero fulcro di questa squadra. Un giocatore imprescindibile anche per il maestro. Ma allo stesso tempo Pirlo spera di recuperare anche Bonucci, il più abile e forse l’unico vero giocatore in grado di impostare perfettamente. Un regista della difesa che con i suoi palloni cerca spesso il gol vincente di Cristiano Ronaldo. Ora con l’infortunio di Chiellini, il ritorno di Bonucci sarà indispensabile.