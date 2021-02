Paul Pogba, sogno di mercato, della Juventus stasera giocherà nello stadio che fu suo e in cui potrebbe tornare a giocare a partire da luglio.

“Real Sociedad contro Red Devils nello stadio prestato dalla Juve”, titola l’edizione torinese de La Repubblica. Serata di Europa League a Torino, l’Allianz ospita il match tra gli spagnoli e il Manchester United La scelta dettata dalle restrizioni legate alla pandemia. L’Uefa ha optato per il campo neutro. Un ritorno a casa per Pogba, che però è infortunato Le due squadre alloggiano al J Hotel e al Golden Palace. Il polpo resta l’amore di una vita da parte della Vecchia Signora.

Pogba, cosa bolle in pentola?

Il futuro del francese è ancora tutto da scrivere. Il Manchester United già a caccia del sostituto di Paul Pogba, la cui destinazione non è ancora chiara. Il campione francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e per lui si è parlato di una possibile cessione in estate, con Juventus e Real Madrid pronte a fiutare l’affare. I Red Devils sarebbero pronti a sostituire il francese con il mediano ceco Soucek, autore di una grande stagione con la maglia del West Ham. Per lui è il primo anno in Premier League dopo l’esperienza con lo Slavia Praga.