Calciomercato Juventus, futuro Pirlo: la società ha deciso

Calciomercato Juventus, il futuro di Pirlo è ancora molto saldo sulla panchina bianconera, l’allenatore gode di molta stima

Calciomercato Juventus, Andrea Pirlo gode ancora di ottima stima da parte della dirigenza che ad inizio stagione ha deciso di investire tanto su di lui, una scommessa, che per il momento, salvo scivoloni improvvisi, sta dando soddisfazione al presidente Agnelli. Il futuro del mister bianconero è saldo alla panchina. In attesa di capire cosa succederà ancora nelle competizioni in cui i bianconeri competono, il lavoro di Pirlo per il momento sta riscontrando pareri positivi, tanto che molto probabilmente sarà riconfermato anche la stagione prossima.

C’è da dire che fin dal suo arrivo sulla panchina della Juventus, Pirlo ha goduto del massimo appoggio da parte della società che come dicevamo pco’anzi ha deciso di puntare su di lui. La scelta di promuoverlo come allenatore della prima squadra in estate è stata abbastanza sorprendente, ma convinta, da parte di Andrea Agnelli e di tutta la dirigenza. Dunque continua la massima fiducia a Pirlo da qui ai prossimi mesi. Stando a quanto viene riportato da ‘TuttoSport’, infatti, non ci sono, per il momento, reali vincoli per la riconferma del tecnico a fine stagione che a quanto pare sarà nuovamente lui. Gode della massima fiducia e di appoggio incondizionato. Nessuna asticella da superare per garantirsi il posto quindi, a fine anno la società si riunirà e valuterà l’operato stagionale come si è sempre fatto con gli allenatori precedenti.