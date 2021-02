Calciomercato, Icardi alla Juventus: l’indizio arriva dai bookmakers

Calciomercato Juventus, Mauro Icardi è tornato in orbita bianconera. Secondo quanto riportato agipronews, ci sono state interessanti variazioni di quota su Sisal Matchpoint

Calciomercato Juventus Icardi/ Non c’è sessione estiva in cui Maurito Icardi non venga accostato alla Juventus. L’attaccante argentino, nel mirino della dirigenza bianconera sin dai tempi della sua permanenza all’Inter, rappresenta quel profilo di centravanti che Paratici sta cercando di rincorrere in queste difficili sessioni di calciomercato. In concomitanza dell’esplosione di Moise Kean, Icardi sembra aver perso il posto da titolare fisso, anche se nel corso dell’ultima apparizione europea contro il Barcellona, Pochettino ha deciso di schierare dal primo minuto sia l’italiano che Maurito.

A tal proposito, interessanti novità è possibile discernere dalle variazioni di quota inerenti al possibile passaggio di Icardi in bianconero, bancato a 3,50 la posta su Sisal Matchpoint. Da non trascurare la mai sopita ipotesi Milan, anche se appare piuttosto difficile che Maldini decida di spendere i 70 milioni richiesti dal Psg per cedere il suo attaccante: un eventuale approdo dell’ex capitano dell’Inter sull’altra sponda del Naviglio è quotato a 6,00.