Juventus, senti Georgina: “So cosa vuol dire non arrivare a fine mese”

Juventus, Georgina Rodríguez, fidanzata del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, è finita sulla copertina della rivista spagnola InStyle dove si è raccontata: “Questo numero di marzo di InStyle -scrive su Instagram la rivista spagnola- è pieno di tendenze, idee e colori per una primavera che recupera ottimismo. E non c’è niente di meglio di Georgina per rappresentarla. La celebrità ci rivela come è veramente quella vita che intuiamo sul suo Instagram con più di 23 milioni di follower“.

La modella ha inoltre postato nuda per il fotografo Javier Biosca, coperta da una sola borsa.