Juventus-Napoli, finalmente c’è la data del possibile recupero

L’epopea di Juventus-Napoli potrebbe trovare finalmente sbocco in una data al vaglio dei due club e della Serie A. Come stanno le cose.

La Vecchia Signora è uscita con le ossa rotte e passerà un week-end tremendo, vedendo l’Inter scappare via in testa alla classifica. Esattamente il peggiore degli scenari possibili. Il peggiore, probabilmente, che si potesse immaginare alla vigilia. Perso ormai lo scudetto (in direzione Milano, più sponda nerazzurra) Ronaldo e compagni dovranno lottare perfino per raggiungere una posizione utile a partecipare alla prossima Champions League. A tenere banco, dopo il ko del San Paolo e quello ancor più fastidioso del “Do Dragao” di Oporto, è dei nuovo Juventus-Napoli. Una giornata mai giocata e che ha condizionato la classifica delle due compagini. Oggi spunta fuori una data utile.

