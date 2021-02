Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala resta un rebus

Quando si parla di calciomercato in casa Juventus, alla fine spunta sempre fuori il nome di Paulo Dybala, attaccante di grande talento.

Perché è chiaro che tanti top club europei vorrebbero avere in squadra la “Joya”, ma la Juventus ha assolutamente bisogno della sua classe e della sua imprevedibilità per avere una marcia in più in attacco. La sua assenza si sta facendo sentire parecchio in questa stagione, nella quale Dybala è stato condizionato da più acciacchi fisici. Adesso però per fortuna sembra vicino il suo rientro in campo, che potrebbe avvenire già contro il Crotone nel prossimo turno di serie A.



