Juventus, a Crotone Pirlo prepara un nuovo debutto

La Juventus vivrà un weekend insolito visto che i bianconeri in campionato scenderanno in campo solamente lunedì sera contro il Crotone.

Una partita nella quale i ragazzi di Pirlo non potranno permettersi passi falsi, considerando che il derby della Madonnina di domenica consentirà in ogni caso – in caso di vittoria sui calabresi – di rosicchiare punti quantomeno ad una tra Inter e Milan. Bisogna però fare i conti con la stanchezza di un gruppo che in questo 2021 ha giocato praticamente ogni tre giorni e che non deve commettere l’errore di pensare alla sfida di ritorno con il Porto di Champions League. Gli ultimi ko contro il Napoli e contro i portoghesi devono essere cancellate con una grande prestazione.



Juventus, Fagioli in campo contro il Crotone

Tuttavia i problemi non mancano di certo a Pirlo, che a centrocampo ha gli uomini contati. Rabiot è fuori per squalifica, Arthur è infortunato mentre Ramsey e McKennie non sono al meglio e sarebbe opportuno non rischiarli. A disposizione c’è Bentancur, che pare essere un po’ appannato in questo periodo, con l’allenatore che però pare pronto ad una nuova soluzione. Come riporta Il Corriere dello Sport, sarebbe infatti pronto a concedere una chance dall’inizio a Nicolò Fagioli, giovane mediano che più volte è stato aggregato alla prima squadra e ha anche giocato contro la Spal in Coppa Italia. Pirlo del resto non ha certo avuto finora esitazioni a lanciare i giovani dell’Under 23 nella sua Juventus e Fagioli non farà differenza. Per lui si prevede il primo gettone di presenza in serie A.