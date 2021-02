Calciomercato Juventus, addio Bentancur: scambio con il Psg, le ultime

Bentancur lascia la Juventus? Calciomercato, l’uruguagio potrebbe essere inserito in uno scambio con il Psg

Calciomercato Juventus Bentancur/ Dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia e il successo contro la Roma, il peggio in casa Juventus sembrava essere passato. E invece, i brutti k.o patiti contro il Napoli in campionato e il Porto in Champions League, hanno fatto scattare nuovamente campanelli d’allarme piuttosto preoccupanti per la compagine di Andrea Pirlo, che ora è costretta a reagire già domani contro il Crotone per non vedere allontanarsi sempre di più l’Inter capolista.

Uno dei principali colpevoli della disfatta di Oporto è stato sicuramente Rodrigo Bentancur, autore del passaggio sconsiderato che ha permesso ai lusitani di passare in vantaggio, indirizzando in un certo modo la gara. L’assenza di Arthur, sotto questo punto di vista, pesa e non poco nell’economia di un centrocampo che non ha un vero e proprio metronomo, se si esclude l’ex Barcellona. L’esperimento di piazzare l’ex Boca Juniors davanti alla difesa non ha sortito gli effetti sperati: ecco perché il Benta potrebbe partire a fronte di un’offerta importante.

Paredes alla Juventus, calciomercato: scambio con Bentancur? Lo scenario

Juventus Paredes Calciomercato/ Ecco perché, secondo quanto riportato da calciomercatoweb, Juve e Psg potrebbero decidere di intavolare una maxi operazione: Bentancur sarebbe utilizzato come pedina di scambio per raggiungere Leandro Paredes. I due centrocampisti hanno pressappoco la stessa valutazione, e l’ex Roma è da tempo nel mirino dei bianconeri: l’argentino sembra essersi rigenerato dopo la cura Pochettino, e contro il Barca è ritornato su livelli piuttosto importanti. Al momento quella di uno scambio tra Bentancur e Paredes è solo un’idea, ma non è detto che non si possa intavolare una vera e propria trattativa.