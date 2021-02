Juventus, c’è un dato statistico che non si può ignorare

La Juventus si accinge ad affrontare domani sera il Crotone nel suo impegno per questo turno di serie A con tanta voglia di vincere.

Due ko di fila, uno contro il Napoli in campionato e quello contro il Porto in Champions, rischiano di compromettere la stagione della squadra di Andrea Pirlo, chiamata ad un pronto riscatto. Il tecnico deve fare i conti con molte assenze, ma sicuramente la Juventus ha le carte in regola per rialzarsi e ripartire. Anche se c’è un dato statitico che inizia a pesare, quello dei gol segnati direttamente da calcio di punizione.



LEGGI ANCHE —>Ritorno di fiamma per un centravanti già passato dallo Stadium

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juve, Icardi in bianconero: l’indizio arriva dai social