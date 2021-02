Juventus, senti Ursino: “I bianconeri hanno un diamante in casa”

Juventus, Ursino è convinto, i bianconeri hanno in casa un diamante. A gennaio il Crotone ci ha fatto un pensiero

Juventus, il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino è convinto di una cosa: i bianconeri hanno in casa un diamante. A ‘Tuttosport’ ha parlato proprio di un giovane bianconero che piace molto al direttore sportivo, che a gennaio avrebbe preso volentieri nella sua squadra. Ecco le parole di Ursino: “De Ligt? È fantastico e ha soltanto 21 anni: diciamo che con lui avremmo molte più chance di salvarci (risata). Andrebbe benissimo anche Chiellini. Fagioli? L’ho chiesto alla Juventus durante l’ultimo anno di Allegri, ma avendo la seconda squadra hanno giustamente preferito farlo crescere in casa. A gennaio avrei voluto anche Felix Correia, l’ala dell’Under 23 bianconera: è un talento cristallino alla Messias. La Juventus ha un diamante in casa“.

Il talento del Portogallo Felix Correia cresciuto nello Sporting Lisbona è arrivato alla Juventus a giugno. Per lui anche un’esperienza in Olanda ad Alkmaar. Nato e cresciuto in quella straordinaria fucina di talenti che è il Portogallo, è considerato nel suo Paese uno dei giocatori più interessanti in assoluto in prospettiva. La Juventus ha deciso di scommettere su di lui e sono in molti a pensare che quello dei bianconeri non sia affatto stato un azzardo, compreso il direttore sportivo Ursino. Chissà quando lo vedremo titolare e magari all’opera in partite importanti. Con Pirlo in panchina c’è da ben sperare visto che è il primo a voler valorizzare i giovani prodigi. Già domani vedremo dal primo minuto Fagioli, il giovane centrocampista italiano sarà titolare nella sfida contro il Crotone.