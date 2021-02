Aguero per il dopo Cristiano Ronaldo. La Juventus c’è, l’Inter pure

La Juventus sta pensanso al bomber del Manchester City per il dopo Ronaldo. Però Aguero è anche il regalo che l’Inter vuole farsi per lo scudetto.

Il profilo di Aguero, nonostante una stagione tanto sfortunata, continua a far gola ai maggiori club internazionali che fiutano il super colpo. Il contratto è in scadenza a giugno 2021 e l’attaccante non è ancora in odore di rinnovo. In Italia sono due, come riporta calciomercato.it, i club che sono intenzionati a sferrare l’attacco all’argentino. Il primo è la Juventus che sta pensando ad imbastire il post-Ronaldo, il secondo è l’Inter. I nerazzurri vogliono proprio il Kun come regalo per lo scudetto e, soprattutto, per tappare un’eventuale partenza di Lautaro Martinez.

Aguero, la Juventus nel destino?

Il campione, suocero del compianto Diego Armando Maradona, da giugno sarà libero da impegni e dunque potrà essere ingaggiato a parametro zero. Il sito riporta le quote sul loro futuro e quella più bassa riguarda proprio il club bianconero. Il rinnovo di contratto non è ancora arrivato e di recente ha dichiarato che non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro a fine stagione. Una situazione che inevitabilmente attrae le maggiori big internazionali che vanno a caccia dell’affare a zero e tra queste ci sarebbero anche due top club italiani. Paratici sta già fiutando il colpo.