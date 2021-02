Juventus-Crotone streaming: dove vederla in diretta tv e su internet

Juventus-Crotone le probabili formazioni

Si torna a giocare allo Stadium in questo 23esimo turno di serie A, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport 202 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini. La partitagrazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv, la cui visione per un mese di Sport costa 29,99 euro. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.Nella Juventus ci sono diversi problemi di formazione, la lista degli assenti di Pirlo è davvero molto lunga. Niente da fare per Dybala, non convocato, ma c’è Ronaldo insieme a Kulusevski. A centrocampo dovrebbe giocare dal primo minuto Ramsey, ma non si esclude una staffetta con il giovane Fagioli. Tra i pali invece ci sarà Gigi Buffon. Partita comunque assolutamente da vincere per non perdere terreno dall’Inter.Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Zanellato, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine.

Juventus-Crotone streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.