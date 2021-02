Bellerin, l’idea di Paratici per rifarsi il look sulle corsie laterali

Bellerin vorrebbe lasciare l’Arsenal per vivere una nuova avventura lontano dall’inghilterra. La Juventus è in prima fila per prenderlo.

Un rinforzo potrebbe arrivare anche dalla Premier League. La Juventus di Andrea Agnelli starebbe seguendo la situazione di Hector Bellerin. Secondo quanto riportato da ‘Express’, il calciatore spagnolo avrebbe deciso di lasciare l’Arsenal in quanto non vorrebbe vivere gli anni migliori della sua carriera con la maglia dei ‘Gunners’. Su di lui ci sono anche Barcellona e Paris Saint Germain. E’ chiaro però che un calciatore di fascia così polivalente potrebbe fare al caso di Andrea Pirlo e del nuovo tecnico dei bianconeri.

Bellerin per sprintare sulle fasce laterali

Hector Bellerin sarebbe un rinforzo di grande qualità. Spagnolo, con grande esperienza internazionale, ha vissuto sempre in prima linea le stagioni altalenanti dell’Arsenal. E’ arrivato, però, perfino ad indossare la fascia di capitano. Mancano ancora tre mesi alla fine della stagione e tutto è ancora possibile. Per questo la Juventus vuole restare sul pezzo in modo da provare a rimontare e rendere la stagione storica. Intanto la società non smette di lavorare sul calciomercato e pensa a programmare già i colpi della prossima stagione, cercando di sfruttare le occasioni in arrivo dal resto d’Europa. Paratici è vigile, si attendono novità.