Calciomercato Juventus, il Barcellona piomba su Aguero, ora Depay è libero di firmare con i bianconeri che lo cercano da diverso tempo.

Calciomercato Juventus, assist da Barcellona: i bianconeri da tempo seguono un lotto di nomi per l’attacco. Già ad inizio stagione molti di questi interpreti sono stati menzionati nelle idee dei dirigenti ma viste le difficoltà economica e l’impossibilità di liberarsi dai propri club, alla fine, si è concluso con un nulla di fatto e la speranza futura di riaprire la trattativa. Così è stato per Depay. L’attaccante del Lione piaceva molto ai bianconeri e allo stesso Pirlo, ma su di lui c’era il forte pressing del Barcellona che già a gennaio è andato vicinissimo a chiudere la trattativa. Ora sembra, nuovamente, essersi verificato un altro scenario. Con l’ormai ovvia partenza di Messi a fine stagione, i blaugrana avanzerebbero per Aguero del Manchester City, liberando così Depay che potrebbe firmare con la Juventus.

Calciomercato Juventus, assist dal Barcellona: arriva l’attaccante

Come dicevamo poc’anzi, il Barcellona che sembrava la candidata principale per garantirsi le prestazioni sportive di Depay, ora, avrebbe puntato Aguero e quindi, di fatto, liberato Memphis Depay. Ora la Juventus può muoversi concretamente in estate, così da garantirsi un grande obiettivo in scadenza di contratto con il Lione, che non intende rinnovargli il contratto.