Calciomercato Juventus, l’ex allenatore bianconero Maurizio Sarri potrebbe tornare a Napoli, ci sarebbero nuovi contatti in corso.

Calciomercato Juventus, dopo l’annata in bianconero finita con l’eliminazione prematura dalla Champions agli ottavi di finale contro il Lione, Maurizio Sarri è comunque riuscito nell’impresa di vincere uno scudetto ma non è bastato per la riconferma, ora l’ex allenatore bianconero potrebbe tornare in Serie A. Si era parlato molto della Fiorentina e della Roma, le due squadre che avrebbero accolto molto volentieri il tecnico toscano, ma stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbero nuovi contatti con la dirigenza del Napoli. Attualmente la posizione di Gattuso sulla panchina partenopea vacilla, una separazione consensuale a fine stagione non è da escludersi, anzi, il destino sembra decisamente orientarsi verso questa ipotesi. Le ultime indiscrezioni parlano di un riavvicinamento con Sarri, che dopo il burrascoso addio, potrebbe tornare nella sua Napoli.

Calciomercato Juventus, l’ex allenatore alla corte del Napoli: nuovi contatti

Molto vicino alla Roma e anche alla Fiorentina, ora Sarri potrebbe, però, diventare nuovamente obiettivo per il Napoli. Stando ad ex allenatori della Juventus anche Massimiliano Allegri è pronto a ritornare su una panchina importante, si parla, anche per lui, della Roma, ma l’ex Juventus non vorrebbe prendere panchine in corsa, c’è da aspettare la fine della stagione e poi fare le dovute considerazioni.