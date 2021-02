𝗔𝗹𝗹 𝗢𝗿 𝗡𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴: 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀 ⚫️⚪

It’s official: the Bianconeri will star in the Amazon Original docuseries, available in 2021 on @PrimeVideoIT! #AONJuve

— JuventusFC (@juventusfcen) February 23, 2021

Juventus, arriva l’annuncio ufficiale anche sui portali social bianconeri: firmato l’accordo con Amazon Prime Video per la docuserie sulla squadra bianconera. Retroscena dentro e fuori dal campo più aneddoti esclusivi dell’ambiente Juventus direttamente sulla piattaforma streaming mondiale. Come altre big europee, anche la Juventus ha deciso di fare un documentario a tema. Si parlerà molto dell’ambiente bianconeri e di alcuni retroscena della squadra. Un motivo in più per entrare direttamente nell’ambiente, cercando empatia con gli interpreti e magari scoprire nuove curiosità.

Juventus, l’annuncio ufficiale: firmato l’accordo

La docuserie della Juventus sarà trasmessa sulla piattaforma Prime Video direttamente nel 2021. Come sappiamo l’avanzare delle nuove tecnologie ha, ulteriormente, avvicinato i tifosi a piattaforme streaming come Netflix e, appunto, Prime. Ora la Juventus, proprio come Bayern, Manchester City e Tottenham ha voluto fare le cose in grande raccontandosi in questo documentario che svelerà molti retroscena dell’ambiente e chi lo sa, per i più appassionati, anche qualche suggestione in più. Il tutto verrà trasmesso sulla piattaforma streaming in esclusiva già nel 2021. Un grosso traguardo per l’azienda che come vediamo nel video illustrativo, nel mini teaser rilasciato nei portali social bianconeri, racconterà i retroscena del fuori e dentro il campo.

Ancora una volta la società bianconera ha dimostrato di essere molto attenta al presente e di non tralasciare nulla, offrendo ai supporters la possibilità di seguire, ancora più da vicino, le dinamiche dell’ambiente bianconero, fino allo spogliatoio. Un modo in più per conoscere i giocatori anche fuori dal rettangolo di gioco. Bella iniziativa che avrà l’onore di essere raccontata nella piattaforma streaming più in voga in questo momento, insieme a Netflix.