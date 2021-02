Juventus, terapia per Arthur: la speranza dei bianconeri

Per la Juventus è davvero un momento molto delicato. La formazione bianconera è attesa nelle prossime settimane da un vero tour de force.

Tanti impegni ravvicinati, in campionato e in Champions, che rappresenteranno senz’altro la chiave di questa stagione agonistica. Pirlo spera di avere a disposizioni più giocatori possibili, considerato che ora come ora deve invere rinunciare a tanti elementi, praticamente in tutti i reparti. Da Bonucci a Dybala, da Cuadrado a Chiellini, si parla di giocatori cardine per la Juventus. Che ha perso a inizio mese anche il suo asso di centrocampo, il brasiliano Arthur. Mediano unico per caratteristiche, “volante” capace di iniziare l’azione ma anche di essere un ottimo filtro davanti alla difesa.



LEGGI ANCHE —>Ritorno di fiamma per un centravanti già passato dallo Stadium