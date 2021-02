Calciomercato Juventus, i bookmaker puntano sull’addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione. Il portoghese potrebbe già andarsene.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo si allontana, almeno secondo i bookmaker che danno la partenza dell’attaccante portoghese molto probabile a fine stagione. Un futuro in bilico. CR7 ha ancora un anno di contratto con la società bianconera, dove percepisce 30 milioni all’anno. Cifra reputata troppo onerosa per la dirigenza bianconera, che visto il periodo di crisi finanziaria potrebbe pensare all’addio prematuro dell’asse portoghese già ad un anno prima del suo, probabile, addio. Per mesi si è parlato anche di un prolungamento ma secondo i bookie le quote per l’addio anticipato sono le più probabili.

Calciomercato Juventus, i bookmaker sono sicuri: lascerà a fine stagione

Il futuro di CR7 è sempre più lontano da Torino. La previsione, avallata da rumors sempre più insistenti che lo avvicinano al Paris Saint Germain, arriva dai betting analyst di Sisal Matchpoint, che danno l’addio del portoghese nella prossima sessione di mercato a 1,65, quota piuttosto bassa e comunque inferiore a quella della permanenza. Offerta a 2,10. Cristiano Ronaldo è arrivato alla terza stagione in bianconero da autentico protagonista, e continua a segnare: in campionato ha siglato 18 gol in 19 presenze, è con un +1 sulla classifica marcatori di Serie A, seguita Lukaku, e proprio insieme al belga, è il favorito per aggiudicarsi il titolo di capocannoniere della Serie A: entrambi stanno sulla quota di 2,00.