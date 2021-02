Calciomercato Juventus, nella prossima stagione potrebbe cambiare molto della rosa titolare, anche in attacco.

Calciomercato Juventus, un anno difficile dal punto di vista dei risultati, nonostante la già conquista della Supercoppa, la finale di Coppa Italia e un ottavo di finale di Champions ancora tutto da decidere, i bianconeri faticano in campionato. La vetta è ancora lontana. Troppi punti persi in giro e una partita ancora da recuperare contro il Napoli allontanano i bianconeri dal primato in classifica. Non sarà di certo facile, anzi, vincere il titolo quest’anno sarà più complesso che mai. Proprio per questo motivo la dirigenza sta già pensando alla – possibile – rivoluzione, partendo naturalmente dai giovani.

LEGGI ANCHE >>> Covid-19, focolaio all’Inter: il comunicato ufficiale del club

Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco: doppio colpo

I bianconeri sognano in grande ma per farlo dovranno comunque esserci sacrifici. Stiamo parlando del binomio offensivo Cristiano Ronaldo – Dybala. Il portoghese è sempre decisivo ma l’età avanza e lo stipendio di 30 milioni diventa un peso eccessivo per le casse bianconere e così la dirigenza pensa al suo addio anticipato a 50 milioni, che permetterebbero di risparmiare sullo stipendio. Sull’argentino si parla di un divorzio consensuale a fine stagione, i tanti problemi fisici e la voglia di cambiare aria potrebbero essere decisivi. La Joya verrà valutata intorno ai 70 milioni di euro.