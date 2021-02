Dybala e l’infortunio, Juventus: incerti i tempi di recupero della Joya

Juventus, aleggia un alone di mistero attorno alle condizioni di Paulo Dybala. La Joya non ha ancora recuperato dall’infortunio

Juventus Dybala infortunio/ Una stagione complicata, per dirla in termini semplicistici. Su Paulo Dybala sembra essere piovuta tutti gli effetti una maledizione: la Joya, ritornato in campo dopo l’infortunio patito contro il Lione, si è nuovamente fermato in occasione della gara contro il Sassuolo. La diagnosi sembrava parlare chiaro: lesione di basso grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Così come la prognosi: un mese di stop.

Dal 10 gennaio, data della gara dello Stadium contro i neroverdi, l’argentino non ha più visto il campo. Ecco perché il numero 10 ieri si è recato a Barcellona per un consulto dal professor Curgat, esperto in materia. L’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore non hanno mostrato complicazioni, sebbene l’ex Palermo continui ad avvertire dolore ogniqualvolta prova a forzare.