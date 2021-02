Juventus, Juan Cuadrado è pronto a ritornare per la sfida casalinga contro la Lazio e c’è anche l’ipotesi rinnovo.

Juventus, Juan Cuadrado è diventato ormai un pilastro della squadra bianconera. Ormai sono sei anni che il terzino colombiano fa parte della società, e anno dopo anno, le sue prestazioni migliorano quasi effetto Benjamin Button, più invecchia e più diventata indispensabile. Non sarebbe esagerato dire che la sua presenza in campo è cruciale quanto un Ronaldo, proprio per questo motivo Pirlo spera di riaverlo presto a disposizione, molto probabilmente per la sfida casalinga contro la Lazio.

Juventus, Cuadrado è pronto a tornare: c’è una novità

Filtra ottimismo per il ritorno del colombiano e si è anche aperta una – possibile – trattativa per il rinnovo del contratto. Cuadrado, ormai, al sesto anno in bianconero, è parte integrante della vecchia guardia della Juventus ed è diventato una figura d’esperienza chiave in uno spogliatoio sempre più giovane. Per questo Paratici e Nedved sono pronti a prendere in mano il dossier per arrivare al prolungamento del contratto, un’operazione che sulla carta non sembra presentare particolari ostacoli, vista anche la volontà del colombiano di ripartire in bianconero.