Juventus Napoli, decisa la data del recupero: manca solo l’ufficialità

Juventus Napoli, finalmente ci siamo: c’è la data del recupero. Ecco quando verrà recuperato il match dell’Allianz Stadium

Juventus Recupero data/ Da tanti nominata la partita “della discordia”. Stiamo parlando di Juve-Napoli del 4 ottobre, rinviata per le note vicissitudini legate al Covid e all’Asl che, dopo tante polemiche, finalmente può disputarsi: il match dell’Allianz Stadium, come riportato dall’Ansa, si giocherà il 17 marzo. Alla luce dell’eliminazione dall‘Europa League della compagine di Gennaro Gattuso, uscito contro il modesto Granada. infatti, la Lega può decidere di far disputare la partita proprio in quella data, anche perché la Juve non sarà impegnata in Champions League in quel frangente.

Un’occasione da non perdere per la squadra di Pirlo, che attualmente è distanziata 8 punti dall’Inter capolista. I campani si presentano alla gara contro i bianconeri assolutamente malconci, e quindi non dovrebbe essere un’impresa titanica quella di Cristiano Ronaldo e compagni, che devono vendicare la bruciante sconfitta subita al San Paolo. Si attende soltanto l’ufficialità della Lega che dovrebbe sancire ciò che ormai sembra essere già scritto: Juve-Napoli finalmente ha una data.