Juventus, Pirlo spera di averlo almeno mezzora a Verona

La Juventus viaggia spedita verso la prossima partita di serie A, che la vedrà impegnata contro il temibile Verona di Ivan Juric.

Una partita che la Juve deve vincere a tutti i costi per non perdere altro terreno dall’Inter di Conte, con la speranza che i nerazzurri commettano magari un passo falso per rosicchiargli dei punti. Il problema di Pirlo è che ha praticamente gli uomini contati. Alla lunga lista di assenti per infortunio, da Bonucci a Dybala, da Chiellini ad Arthur e Cuadrado, si aggiunge infatti quella di Danilo squalificato. Pirlo dunque lancerà probabilmente il giovane Dragusin a destra fin dal primo minuto.



Juventus, oggi Morata potrebbe tornare ad allenarsi

Ma anche in attacco le scelte di Pirlo saranno obbligate. Cristiano Ronaldo sarà costretto a fare gli straordinari in una fase molto delicata della stagione per la Juventus, quando sarebbe stato necessario per lui almeno un turno di “riposo”. Al suo fianco giocherà Kulusevski, che però nei panni della seconda punta sta facendo parecchio. Oggi Pirlo, come riporta Il Corriere dello Sport, spera di rivedere alla Continassa Alvaro Morata, che ieri non si è allenato per recuperare prima da una infezione virale. L’obiettivo è quello di portare lo spagnolo almeno in panchina, per giocare lo spezzone finale nel caso ce ne fosse bisogno.