Calciomercato Juventus, bianconeri decisi per Aouar. Il francese piace molto e si sta pensando allo scambio per abbassare i prezzo.

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre più decisi ad acquistare il talento francese del Lione. Secondo, infatti, quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus continua a seguire con interesse Houssem Aouar, giocatore che va in scadenza con il Lione nel 2022 e che i bianconeri hanno messo nel mirino, ormai, da lungo tempo. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma la Vecchia Signora potrebbe avere due carte da giocarsi, come possibile contropartite per far abbassare le richieste dei francesi.

Calciomercato Juventus, avanti tutta per Aouar: scambio più conguaglio

La prima è Mattia De Sciglio – attualmente in prestito secco proprio nella rosa del Lione – e potenziale contropartita da mettere sul piatto della trattativa per garantirsi la stella della mediana francese. L’altra,invece, è Douglas Costa, che non verrà riscattato dal Bayern Monaco e che tornando al mittente verrà nuovamente inserito nel mercato e potrebbe, appunto, figurare come contropartita per arrivare al giovane ventiduenne.